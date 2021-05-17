КНДР развернула на границе зенитную артиллерию после запуска листовок из Южной Кореи

Пхеньян, 17 мая. Запуск из Южной Кореи воздушных шаров с сотнями тысяч листовок, содержащих призывы к изменению политического строя в КНДР, привел к усилению мер Пхеньяна по охране границ.

Информацию об этом распространил южнокорейский телевизионный канал KBS.

По данным его журналистов, власти Северной Кореи намерены сбивать шары с пропагандистскими листовками еще на подлете к своей территории, что может спровоцировать новый виток кризиса на Корейском полуострове.

Листовки были запущены в направлении КНДР активистами южнокорейской неправительственной организации «Борцы за свободную Северную Корею» с помощью десяти аэростатов с гелием в период с 25 по 29 апреля. Кроме 500 тысяч листовок, груз содержал пять тысяч однодолларовых купюр.

Ранее сообщалось, что США готовы использовать ядерный потенциал для сдерживания КНДР.