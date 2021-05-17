Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили

Сантьяго, 17 мая. В воскресенье в Чили завершился процесс голосования, в ходе которого более 14,9 миллиона чилийцев выбирали 155 членов Учредительного собрания, 16 губернаторов, 345 мэров и 2252 советников.

Особую важность этим выборам придает факт, что избранные члены Учредительного собрания займутся разработкой новой конституции страны, которая должна заменить основной закон, принятый еще во времена правления Аугусто Пиночета.

Неравенство, закрепленное в пиночетовской конституции, стало причиной массовых акций протеста и беспорядков, охвативших страну в 2019 году. Итогом акций гражданского неповиновения стало принятие решения о необходимости проведения конституционной реформы. Ожидается, что новая конституция должна обеспечить гражданам больше свобод, предоставить равный доступ к медицине и образованию.

Согласно данным, предоставленным председателем Избирательной службой Чили (Servel), Андресом Тагле, вопреки прогнозам, право-консервативные силы не смогли добиться успеха, уступив политикам левой направленности.

Мэр коммуны Реколета, кандидат в президенты от коммунистической партии, Даниэль Джаду одержал убедительную победу над кандидатом от Независимого демократического союза Чили (UDI) Маурисио Смоком, получив поддержку от более двух третей избирателей.

Daniel Jadue reelecto como alcalde en Recoleta pic.twitter.com/T13Uqpw4gX — PIENSAPRENSA 255,7 mil Seguidores (@PiensaPrensa) May 17, 2021

Эксперты отмечают, что явка избирателей демонстрирует общественное неприятие правых и традиционных политических сил, которые не получили значительной поддержки и, вероятно, получат менее трети мест в Учредительном собрании, что необходимо для возможности использовать вето в отношении любого решения по окончательному проекту конституции.

«Это — поражение для традиционных политических партий. Менее трети мест в Собрании — плохой результат», — говорит Хавьер Макайя, президент UDI.