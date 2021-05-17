Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 11:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
11:29
Экономика
Илон Маск: Tesla не продала ни одного биткоина
Все новости
17 мая 11:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
11:29
Экономика
Илон Маск: Tesla не продала ни одного биткоина
Все новости

Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили

Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
Global Look Press  /  Jorge Villegas / Xinhua

Сантьяго, 17 мая. В воскресенье в Чили завершился процесс голосования, в ходе которого более 14,9 миллиона чилийцев выбирали 155 членов Учредительного собрания, 16 губернаторов, 345 мэров и 2252 советников.

Особую важность этим выборам придает факт, что избранные члены Учредительного собрания займутся разработкой новой конституции страны, которая должна заменить основной закон, принятый еще во времена правления Аугусто Пиночета.

Неравенство, закрепленное в пиночетовской конституции, стало причиной массовых акций протеста и беспорядков, охвативших страну в 2019 году. Итогом акций гражданского неповиновения стало принятие решения о необходимости проведения конституционной реформы. Ожидается, что новая конституция должна обеспечить гражданам больше свобод, предоставить равный доступ к медицине и образованию.

Согласно данным, предоставленным председателем Избирательной службой Чили (Servel), Андресом Тагле, вопреки прогнозам, право-консервативные силы не смогли добиться успеха, уступив политикам левой направленности.

Мэр коммуны Реколета, кандидат в президенты от коммунистической партии, Даниэль Джаду одержал убедительную победу над кандидатом от Независимого демократического союза Чили (UDI) Маурисио Смоком, получив поддержку от более двух третей избирателей.

Эксперты отмечают, что явка избирателей демонстрирует общественное неприятие правых и традиционных политических сил, которые не получили значительной поддержки и, вероятно, получат менее трети мест в Учредительном собрании, что необходимо для возможности использовать вето в отношении любого решения по окончательному проекту конституции.

«Это — поражение для традиционных политических партий. Менее трети мест в Собрании — плохой результат», — говорит Хавьер Макайя, президент UDI.

выборы конституция чили конституционная реформа
Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 106913 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 28192 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 27369 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 24203 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 18115 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Весь мир / Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
Рейтинг@Mail.ru