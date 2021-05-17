Москвичи потратили более полумиллиона рублей на лечение сервала от «хрустальной болезни»

Новосибирск, 17 мая. Хозяева отправили сервала на лечение от редкого заболевания к известному ветеринару. После сложной операции питомец пошел на поправку.

Московская семья вместе с новосибирскими ветеринарами пытаются спасти жизнь сервала, купленного за 250 тыс. рублей. Кошка страдает редкой «хрустальной болезнью», которая приводит к увеличению хрупкости костей.

По версии врачей, недуг начал развиваться из-за вымывания кальция в результате мясной диеты. Сервал заработал переломы задних лап после того, как его уронила соседская девочка. Специалисты рекомендовали ампутировать конечности питомца, однако хозяева решили отправить кошку к известному ветеринару из Новосибирска.

После сложнейшей операции лапы сервала удалось частично восстановить. В настоящий момент москвичи потратили на лечение кошки более 500 тыс. рублей.

В конце апреля 23 питомца из центра реабилитации Подольска отправились в новые семьи, писал РИАМО.