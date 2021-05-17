Палестинцы за 12 часов выпустили по территории Израиля более 60 ракет

Тель-Авив, 17 мая. Более 60 ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа за минувшие 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Большая часть ракет была перехвачена израильской системой ПВО «Железный купол». При этом десять снарядов упали на территории сектора Газа.

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более трех тысяч ракет, около тысячи из них упали в самом секторе Газа. Израильская система ПВО перехватила порядка 1,5 тысячи ракет.

Ранее стало известно, что израильские истребители нанесли удар по дому одного из командиров боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа.