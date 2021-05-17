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17 мая 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
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«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди

Программа «Этот день в истории» позволяет оглянуться в прошлое и рассмотреть поближе самые значимые события каждого дня.

Всемирный день электросвязи, начиная с 1969 года, отмечается 17 мая. Он придуман в честь основания Международного союза электросвязи и подписания первой Международной телеграфной конвенции в 1865 году.

Именно в этот день 365 лет назад Российская Империя объявила войну шведам. Конфликт длился два года, главной целью было вернуть русские земли вдоль Финского залива и выход к Балтийскому морю, что и было достигнуто — благодаря перемирию.

В начале мая 1727 года российский престол освободился после смерти Екатерины I. На ее место пришел внук Петра Великого Петр II. Рано оставшийся сиротой наследник взошел на престол, когда ему было всего 11 лет. Правление нового императора было недолгим, в 1729 году он скоропостижно скончался от оспы.

В 1928 году в Амстердаме стартовали IX летние Олимпийские игры. Именно на этих соревнованиях впервые зажгли Олимпийский огонь. Количество стран-участниц увеличилось до 46, правда самих участников в тот год оказалось меньше обычного — всего 3014 человек. Программа соревнований включала 14 видов спорта.

О других исторических событиях, произошедших 17 мая, вы можете узнать в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
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