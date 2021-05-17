«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди

Программа «Этот день в истории» позволяет оглянуться в прошлое и рассмотреть поближе самые значимые события каждого дня.

Всемирный день электросвязи, начиная с 1969 года, отмечается 17 мая. Он придуман в честь основания Международного союза электросвязи и подписания первой Международной телеграфной конвенции в 1865 году.

Именно в этот день 365 лет назад Российская Империя объявила войну шведам. Конфликт длился два года, главной целью было вернуть русские земли вдоль Финского залива и выход к Балтийскому морю, что и было достигнуто — благодаря перемирию.

В начале мая 1727 года российский престол освободился после смерти Екатерины I. На ее место пришел внук Петра Великого — Петр II. Рано оставшийся сиротой наследник взошел на престол, когда ему было всего 11 лет. Правление нового императора было недолгим, в 1729 году он скоропостижно скончался от оспы.

В 1928 году в Амстердаме стартовали IX летние Олимпийские игры. Именно на этих соревнованиях впервые зажгли Олимпийский огонь. Количество стран-участниц увеличилось до 46, правда самих участников в тот год оказалось меньше обычного — всего 3014 человек. Программа соревнований включала 14 видов спорта.

О других исторических событиях, произошедших 17 мая, вы можете узнать в новом выпуске программы «Этот день в истории».