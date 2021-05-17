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новостей
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
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Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой

Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на то, что чета Навальных усиленно пытается строить из себя образ суперсчастливой семейки, то и дело всплывают слухи о неверности оппозиционера жене, а то и о неверности самой супруги. Да и в целом количество женщин среди так называемого «топ-менеджмента» организации Алексея Навального зашкаливает.

Взять хотя бы расследование телеканала «Царьград», в котором утверждалось о наличии «неоднозначных» переписок и фотографий обнаженной [руководительницы НКО «Альянс врачей»1, выполняющей функции иноагента. — Прим. ФАН] Анастасии Васильевой, адресованных лидеру российской оппозиции.

Согласно слухам же, Мария Певчих тоже не просто сопровождающее лицо Алексея и продюсер-руководитель отдела расследований. В самолет, который отправлял Навального на лечение в Германию, пускали самых близких, — жену и ближайших родственников, но туда же попала и Певчих. Есть ли между ними связь мы не знаем, утверждать нельзя, но близость и то, какой приватной по большей части информацией обладала Мария, вызовет вопросы у любого.

Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
facebook.com  / Алексей Навальный

Подозрения могут быть и у самой Юлии Навальной, которая, по словам пресс-секретаря ФБК2 (организация, выполняющая функции иноагента, суд рассматривает дело о признании ее экстремистской. — Прим. ФАН) Киры Ярмыш, лично проводит собеседования при приеме на работу с девушками, которым придется тесно сотрудничать с Навальным. И вроде бы нанять нового сотрудника на должность пресс-секретаря ФБК пришлось после того, как супруга Навального потребовала избавиться от предшественницы Ярмыш — Анны Ведуты, которая якобы неровно дышала к своему начальнику.

Не говорит об их всамделишно близком и образцовом браке и тот факт, что за все время нахождения Алексея в колонии «первая леди российской оппозиции» навестила мужа только четыре раза. То ли Юлии до фени, как там муж, и запал давно угас, то ли она очень уж ненавязчивая, я бы сказала даже аномально не беспокоящая жена.

Но чем же еще заниматься безработной матери, чьи дети, опять же по разным слухам, оба находятся за границей, кроме как не навещать мужа, а то и поселиться поближе к колонии, чтобы шастать на свиданки, даже не романтики для, а хотя бы для его связи с внешним миром и для поддержки. Но пока самыми частыми и верными посетителями Навального остаются его адвокаты, ради которых оппозиционер даже просит перенести время обеда — так как не успевает поесть вместе со всеми заключенными.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный леся рябцева
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