Вице-президент «Ахмата» прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове и UFC

Грозный, 17 мая. Вице-президент клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев оценил высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.

Асланбек Бадаев прокомментировал слова Рамзана Кадырова об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове в интервью, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте akhmat_mma. Он отметил, что завершивший спортивную карьеру боец действительно является «проектом» промоушена, и объяснил свою точку зрения.

«Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение», — отметил Бадаев.

По мнению вице-президента «Ахмата», когда-то UFC сделал ставку на Нурмагомедова, однако это не умаляет его заслуг. Сам непобежденный боец MMA слова Кадырова, который предложил ему заплатить «любой гонорар» за участие в поединке с представителем грозненского спортивного клуба, пока не комментировал.

Ранее на высказывание Кадырова о Нурмагомедове ответил боец MMA Магомед Исмаилов. Он признался, что не согласен с мнением главы Чеченской Республики.