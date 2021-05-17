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10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
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Вице-президент «Ахмата» прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове и UFC

  /   Обновлено: 17 мая 2021 09:50
Спорт
Вице-президент «Ахмата» прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове и UFC
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Грозный, 17 мая. Вице-президент клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев оценил высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.

Асланбек Бадаев прокомментировал слова Рамзана Кадырова об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове в интервью, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте akhmat_mma. Он отметил, что завершивший спортивную карьеру боец действительно является «проектом» промоушена, и объяснил свою точку зрения.

«Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение», — отметил Бадаев.

По мнению вице-президента «Ахмата», когда-то UFC сделал ставку на Нурмагомедова, однако это не умаляет его заслуг. Сам непобежденный боец MMA слова Кадырова, который предложил ему заплатить «любой гонорар» за участие в поединке с представителем грозненского спортивного клуба, пока не комментировал.

Ранее на высказывание Кадырова о Нурмагомедове ответил боец MMA Магомед Исмаилов. Он признался, что не согласен с мнением главы Чеченской Республики.

кадыров спорт нурмагомедов ахмат ufc
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Все новости / Спорт / Вице-президент «Ахмата» прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове и UFC
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