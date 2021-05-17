ВВС Израиля нанесли удары по домам лидеров ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 17 мая. Израильская авиация нанесла удары по домам командиров боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

ВВС Израиля атаковали девять объектов, где проживали высокопоставленные военнослужащие движения ХАМАС. При этом некоторые здания использовались для хранения оружия и боеприпасов.

חיל-האוויר נוקט באמצעי זהירות ככל הניתן כדי לצמצם פגיעה אפשרית באזרחים במהלך פעילותו הצבאית. pic.twitter.com/nuPLRKYnyR — Israeli Air Force (@IAFsite) May 17, 2021

Стоит отметить, что в настоящее время ВВС Израиля наносят ответные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. В результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа разрушено более четырех тысяч зданий, в анклаве отсутствует электричество.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострением конфликта в секторе Газа. Он призвал обе стороны конфликта к сдержанности, а также напомнил, что удары по гражданским объектам нарушают международное право.