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10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
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Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
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ВВС Израиля нанесли удары по домам лидеров ХАМАС в секторе Газа

  /   Обновлено: 17 мая 2021 09:50
Армия
ВВС Израиля нанесли удары по домам лидеров ХАМАС в секторе Газа
Global Look Press  /  Yasser Qudih / XinHua

Тель-Авив, 17 мая. Израильская авиация нанесла удары по домам командиров боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

ВВС Израиля атаковали девять объектов, где проживали высокопоставленные военнослужащие движения ХАМАС. При этом некоторые здания использовались для хранения оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, что в настоящее время ВВС Израиля наносят ответные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. В результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа разрушено более четырех тысяч зданий, в анклаве отсутствует электричество.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострением конфликта в секторе Газа. Он призвал обе стороны конфликта к сдержанности, а также напомнил, что удары по гражданским объектам нарушают международное право.

израиль хамас сектор газа
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Все новости / Армия / ВВС Израиля нанесли удары по домам лидеров ХАМАС в секторе Газа
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