КНР готовится отправить на орбиту грузовой корабль «Тяньчжоу-2»

Пекин, 17 мая. Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым кораблем «Тяньчжоу-2» прибыла на стартовую площадку космодрома в Вэньчане, расположенного на острове Хайнань.

Подготовку к запуску второй секции орбитальной станции КНР подтвердили представители китайского Управления программы пилотируемых космических полетов.

«В ближайшее время будет проведена проверка готовности к запуску, все оборудование исправно работает», — сказано в их сообщении, опубликованном на официальной странице в социальной сети WeChat.

Космический грузовик «Тяньчжоу-2» должен отправиться на околоземную орбиту на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил китайских коллег с успешной посадкой зонда на поверхность Марса.