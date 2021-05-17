Проблему сохранения старинных зданий обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 17 мая, в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова.

Депутат расскажет об инициативе создания особого федерального фонда по поддержке и сохранению объектов культурного наследия, включенных в списки ЮНЕСКО.

В России огромное количество исторических памятников в аварийном состоянии. Причина — сложные бюрократические процедуры, которые требуется пройти инвесторам, чтобы получить в свое распоряжение такие памятники и отремонтировать их.

По данным градозащитников в Санкт-Петербурге, сегодня порядка 9 тыс. памятников архитектуры нуждаются в реставрации, из них около 30 ежегодно разрушаются необратимо. Похожая ситуация и в других городах страны.

Нужно ли восстанавливать памятники архитектуры или лучше на их месте строить новые, современные здания? Кто должен оплачивать восстановление — государство или бизнес? Как сами горожане относятся к подобным памятникам — с восторгом или равнодушны?

На эти и другие вопросы ответят гость студии депутат городского парламента Михаил Амосов и другие специалисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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