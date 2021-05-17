Число пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в Израиле превысило 200 человек

Иерусалим, 17 мая. Полицейские и десятки машин скорой помощи были экстренно вызваны к синагоге, расположенной в поселении Гиват-Зеэве. Почти каждый час поступали сообщения о росте числа пострадавших.

Вечером в религиозном заведении, где были сотни человек, обрушилась трибуна с людьми. Изначально была информация о нескольких десятках пострадавших. Затем их количество увеличилось до 160. По последним данным, в больницах находятся 219 пострадавших. Состояние 15 из них оценивается как крайне тяжелое.

Зарегистрированы две смерти. Погибли взрослый и 12-летний ребенок.

Инцидент произошел во время религиозного праздника, верхняя трибуна не выдержала нагрузку, сообщал ФАН.