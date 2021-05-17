Генконсул США в Екатеринбурге пообещала накормить американцев пельменями

Екатеринбург, 17 мая. Генконсул Соединенных Штатов в Екатеринбурге Эми Сторроу уходит со своего поста на Урале. Прощальное сообщение дипломата было опубликовано в Instagram.

По словам американки, пандемия лишила ее возможности получше узнать регион и познакомиться с разными людьми.

«Я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества», — написала Эми Сторроу.

Дипломат США пообещала рассказать американцам о творческом духе региона и накормить их пельменями. Она также выразила надежду на скорое возобновление работы дипломатического представительства.

Как стало известно ранее, посольство США приостановило выдачу недипломатических виз гражданам России.

В МИД РФ также уличили зарубежных дипломатов в деструктивной деятельности, пишет НСН.