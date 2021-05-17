Татьяна Васильева жестко прошлась по Лободе и Ани Лорак на шоу о домогательствах

Москва, 17 мая. Звезда отечественного кино Татьяна Васильева нелестно отозвалась об украинских певицах Светлане Лободе и Ани Лорак после рассказа последней о домогательствах.

Ани Лорак затронула тему харассмента в эфире шоу «Судьба человека». По словам артистки, к ней приставал продюсер и композитор Константин Меладзе, пообещавший певице карьерное продвижение за близость.

Тему домогательств в актерской среде и шоу-бизнесе обсудили на передаче «Звезды сошлись» канала НТВ. Васильева стала одной из участниц передачи. Актриса жестко прошлась по Ани Лорак, а заодно и по Светлане Лободе.

«Ну вот Лобода. Как ее можно не домогаться, если она все для этого сделала, чтобы ее только и домогались?! С утра до вечера. Вот такие губы!» — возмутилась звезда отечественного кино на шоу о домогательствах.

По словам Васильевой, Лобода постоянно демонстрирует свои формы, не являясь при этом великой певицей. Что касается Ани Лорак, то она, по сути, ничем не отличается от Лободы, считает актриса.

«Покупателям разные нужны типажи», — заключила Васильева.

Бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник обвинила Константина Меладзе в домогательствах вслед за Ани Лорак. Из-за этого исполнительница довольно быстро ушла из коллектива.