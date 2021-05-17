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17 мая 10:19
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новостей
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
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Татьяна Васильева жестко прошлась по Лободе и Ани Лорак на шоу о домогательствах

Шоу-бизнес
Татьяна Васильева жестко прошлась по Лободе и Ани Лорак на шоу о домогательствах
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 17 мая. Звезда отечественного кино Татьяна Васильева нелестно отозвалась об украинских певицах Светлане Лободе и Ани Лорак после рассказа последней о домогательствах.

Ани Лорак затронула тему харассмента в эфире шоу «Судьба человека». По словам артистки, к ней приставал продюсер и композитор Константин Меладзе, пообещавший певице карьерное продвижение за близость.

Тему домогательств в актерской среде и шоу-бизнесе обсудили на передаче «Звезды сошлись» канала НТВ. Васильева стала одной из участниц передачи. Актриса жестко прошлась по Ани Лорак, а заодно и по Светлане Лободе.

«Ну вот Лобода. Как ее можно не домогаться, если она все для этого сделала, чтобы ее только и домогались?! С утра до вечера. Вот такие губы!» — возмутилась звезда отечественного кино на шоу о домогательствах.

Светлана Лобода

По словам Васильевой, Лобода постоянно демонстрирует свои формы, не являясь при этом великой певицей. Что касается Ани Лорак, то она, по сути, ничем не отличается от Лободы, считает актриса.

«Покупателям разные нужны типажи», — заключила Васильева.

Ани Лорак

Бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник обвинила Константина Меладзе в домогательствах вслед за Ани Лорак. Из-за этого исполнительница довольно быстро ушла из коллектива.

васильева лорак лобода
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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Васильева жестко прошлась по Лободе и Ани Лорак на шоу о домогательствах
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