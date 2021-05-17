Учения НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии

Таллин, 17 мая. Маневры сил эстонской армии с привлечением военных контингентов Североатлантического альянса стартовали на полигонах прибалтийской страны.

Такую информацию распространили представители пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Трехнедельные учения будут проводиться в этом году в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями», — сказано в опубликованном релизе.

Причиной ограничения масштабов маневров «Весенний шторм» названо предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди его участников. Основная фаза учений пройдет с 24 мая по 5 июня в северной и центральной Эстонии.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании призвали правительство страны отказаться от провокационных военных маневров вблизи российских границ.