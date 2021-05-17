Недвижимость Барселоны рекордно подешевела из-за пандемии

Барселона, 17 мая. Нехватка туристов в Испании, вызванная коронавирусным кризисом, оказала значительное влияние на рынок жилой недвижимости Барселоны.

Стоимость аренды в городе резко упала. Арендаторы перебрались на фоне пандемии из центра на окраины, а собственники квартир заполнили рынок пустыми объектами.

«В апреле 2021 года средняя месячная арендная плата за квадратный метр в Барселоне снизилась на 16,5%», — пишет Prian.ru.

Информация приводится по сравнению с тем же периодом 2020 года. Таким образом, стоимость аренды жилья достигла отметки в 14,50 евро за кв.м. Что касается продажи квартир, то в этой сфере также наблюдается резкое падение цен: собственники готовы к невыгодной сделке из-за нехватки арендаторов.

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