Недвижимость Барселоны рекордно подешевела из-за пандемии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 10:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
Все новости
17 мая 10:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
Все новости

Недвижимость Барселоны рекордно подешевела из-за пандемии

  /   Обновлено: 17 мая 2021 09:20
Экономика
Недвижимость Барселоны рекордно подешевела из-за пандемии
pixabay.com

Барселона, 17 мая. Нехватка туристов в Испании, вызванная коронавирусным кризисом, оказала значительное влияние на рынок жилой недвижимости Барселоны.

Стоимость аренды в городе резко упала. Арендаторы перебрались на фоне пандемии из центра на окраины, а собственники квартир заполнили рынок пустыми объектами.

«В апреле 2021 года средняя месячная арендная плата за квадратный метр в Барселоне снизилась на 16,5%», — пишет Prian.ru.

Информация приводится по сравнению с тем же периодом 2020 года. Таким образом, стоимость аренды жилья достигла отметки в 14,50 евро за кв.м. Что касается продажи квартир, то в этой сфере также наблюдается резкое падение цен: собственники готовы к невыгодной сделке из-за нехватки арендаторов.

Жители РФ снова могут посещать королевство. Визовый центр Испании в Москве начал выдавать визы категории С, сообщает ФАН.

Купить однокомнатную квартиру в России, заплатив за нее не более 1,5 млн рублей, можно в Новокузнецке, Комсомольске-на-Амуре, Шахтах и Таганроге, приводит телеканал «Санкт-Петербург» данные аналитиков.

испания барселона жилье недвижимость рынок жилья цены на жилье
Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 103610 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 26361 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 25101 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 23518 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 17294 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Экономика / Недвижимость Барселоны рекордно подешевела из-за пандемии
Рейтинг@Mail.ru