ФАС согласовала предельную стоимость вакцины «Спутник Лайт»

Москва, 17 мая. Предельная отпускная цена российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» установлена на уровне 342,36 рубля, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Так будет стоить одна доза препарата без НДС, рассказали в пресс-службе ФАС. «Спутник Лайт» — четвертая вакцина от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, разработанная в России.

Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» прошел регистрацию Минздрава РФ 6 мая. Информацией об этом поделились в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).