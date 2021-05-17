В Югре полыхают 53 гектара леса

Ханты-Мансийск, 17 мая. В Ханты-Мансийском автономном округе бушуют лесные пожары. По данным МЧС, общая площадь превышает 53 гектара.

Спасатели установили, что полыхают четыре участка лесных насаждений. Все они расположены на территории Кондинского лесничества.

Пожароопасный период в регионе начался с 23 апреля. В МЧС зарегистрировали уже 17 фактов возгорания. Общая площадь пожаров превысила 190 гектаров.

В Омской области сгорело полдеревни. Установлено, что огонь «пришел» в населенный пункт через лес. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщало Deita.