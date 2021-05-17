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17 мая 10:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
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Сады и парки в российских городах как символ нового урбанизма

Общество
Сады и парки в российских городах как символ нового урбанизма
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В понедельник, 17 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг на тему «Экологическое благоустройство в российских городах».

Куда движется архитектурная мысль урбанистов XXI века? Грандиозные парки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани — новое направление в градостроительстве или случайная флуктуация. На что будут похожи новые кварталы российских городов — на «Зарядье» или на Кудрово?

Какими должны быть городские парки, какие законы защищают деревья в городах от вырубки?

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове предложено возродить зеленые зоны Большого проспекта и проложить вдоль набережной Смоленки экотропу. В Невском районе в парке «Яблоновский сад» горожане хотят разбить общественный огород. Жители Колпинского района подали инициативу об установке ЭКОстановок — пунктов, в которые в определенное время будет приезжать экомобиль для сбора различных отходов. В Красногвардейском районе предложено организовать в школах раздельный сбор отходов.

Тем временем Ботанический сад в Санкт-Петербурге ищет волонтеров для борьбы с эротическими съемками и пикниками. Особое беспокойство у работников сада вызывает период цветения сакуры, оно началось накануне. Волонтеры, желающие помочь Ботаническому саду, должны будут охранять именно эти деревья.

Сохранятся ли зеленые зоны в российских городах, нам расскажут специалисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия экология благоустройство экозоны
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