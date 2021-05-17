Каждый пятый украинец зависим от наркотиков или алкоголя

Украинские эксперты бьют тревогу: согласно последним соцопросам, страна буквально захлебывается в алкоголе и наркотиках. Каждый пятый украинец зависим от той или иной отравы. При этом власти до сих пор не утвердили национальную программу борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Более того — они стремятся легализовать в стране каннабис, передает корреспондент ФАН из Киева.

На Украине как минимум 7 млн человек зависимы от наркотиков и алкоголя — такие данные озвучили на презентации результатов национального исследования «Определение масштабов наркотической и алкогольной зависимости». По словам директора Украинского института будущего Вадима Денисенко, в ходе социсследования каждый десятый совершеннолетний украинец признался, что имеет в окружении людей, регулярно употребляющих наркотики. Среди молодежи об этом сообщил и вовсе каждый пятый.

При этом, отметили аналитики, наркомания на современной Украине — одна из самых серьезных проблем украинского общества. Она умышленно выведена на второй план из-за огромного количества других экономических и социальных проблем.

«Повсеместное распространение наркотиков и алкоголя на Украине оказывает сильнейшее негативное влияние на жизнь украинских обывателей. Ведь эти социальные недуги приводят к обострению других болезней общества, — сообщил Денисенко. — Будучи тесно взаимосвязаны друг с другом, они создают питательную среду для развития бытовой преступности, всплеск которой переживает страна. Как правило, такие преступления совершаются обычными людьми, но под влиянием одурманивающих средств их жестокость и изощренность порой не уступают преступлениям рецидивистов. Кроме осложнения криминогенной ситуации в обществе, наркомания способствует быстрому распространению в стране серьезных заболеваний, в том числе СПИД».

Как минимум 50% украинских подростков имеют опыт курения, 86% употребляли алкоголь и 18% пробовали наркотики. При этом каждый пятый (22,5%) подросток отметил, что пьет алкогольные напитки почти каждую неделю. Слабоалкогольные напитки оказались самыми доступными — об их употреблении сообщили 58% юношей и 63% девушек.

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Что касается употребления наркотических веществ, то 18% опрошенных подростков хотя бы раз в жизни их употребляли. 8,7% украинских подростков пробовали марихуану, а 9,2% употребляли ингалянты, чтобы «поймать кайф». Распространенность полинаркомании (то есть употребления двух и более вредных веществ) среди всех опрошенных — 4,2%.

Доктор социологических наук Александр Шульга отметил, что специфика употребления наркотиков на Украине характеризуется принципом «сделай сам» — когда большая часть наркотических веществ изготавливается в домашних условиях, кустарными способами и из подручного сырья. Самыми распространенными наркотиками на Украине являются опиаты (ацетилированый опий и дезоморфины), а также стимуляторы амфетаминовой группы («винт» и прочее). Большая часть препаратов изготавливается в виде растворов для введения внутривенно. При этом экстракты опиума более популярны среди старшего поколения наркоманов, а амфетаминам отдают предпочтение более молодые украинцы.

«Каждый десятый опрошенный сказал нам, что в его окружении есть люди, которые так или иначе принимают наркотики. В абсолютных цифрах — это 3,5 млн человек, — сообщил Денисенко. — А среди молодежи об этом заявил каждый пятый. Примерно такое же число составляют зависимые от алкоголя граждане».

Шульга сообщил, что купить сегодня наркотики на Украине — практически не проблема. 46% опрошенных экспертами УИБ заявили, что найти наркотики вблизи их места жительства «очень легко». Лишь 14% сказали, что это трудно. А 16% респондентов отметили, что лично знают одну или несколько точек сбыта наркотиков неподалеку от своего дома.

Координатор проекта «Наркотическая и алкогольная зависимость» УИБ Анна Мищенко с тревогой сообщила, что каналы доставки и употребления наркотических веществ в стране стремительно «помолодели».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Среди наркокурьеров, которые оставляют наркотики для покупателей в оговоренных местах (то есть делают так называемые «закладки»), есть дети 9–14 лет, которые не несут уголовной ответственности за свои действия, так как являются несовершеннолетними. При этом часто они сами являются наркозависимыми, — указала Мищенко. — Положение усугубляется и тем, что на Украине нет законодательства о лечении наркозависимых несовершеннолетних. А большинство реабилитационных центров для наркоманов в стране вообще работают за пределами правового поля».

При этом законодательство, регулирующее помощь наркозависимым, является на Украине несовершенным. Одни нормативные акты противоречат другим, а в уголовном кодексе используется еще советская терминология, не отвечающая требованиям времени, сообщили эксперты.

«Сегодня для того, чтобы наркозависимый получил помощь, которая не лишит его здоровья и будет эффективной, нужно как минимум 20 тысяч гривен. Для многих семей это огромная сумма, которую просто негде взять, особенно после нескольких локдаунов. Однако механизмы финансирования такой помощи за счет государства на сегодня отсутствуют», — констатировала она.

В целом, признали аналитики и ученые, Украина буквально наводнена наркотическими препаратами и борьба с ними ведется властями лишь формально. Об алкоголе, который можно купить в любой точке страны практически круглосуточно, нечего и говорить.