Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте

За последние несколько дней турецкий президент провел переговоры с лидерами 19 стран и с Папой Римским. В каждой из бесед Реджеп Тайип Эрдоган поднимал тему палестино-израильского конфликта и призывал поддержать палестинцев. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» попытался разобраться, какую роль играет Эрдоган в новом эпизоде противостоя Израиля и Палестины.

Нелегкая дилемма: израильский газ или Палестина

Столкновения между израильтянами и палестинцами были спровоцированы, после того как власти Израиля решили изъять дома в квартале Шейх Джаррах у проживающих там арабских семей. В результате конфликта между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа умерло девять израильтян и 197 палестинцев, в том числе дети, более 1200 человек получили ранения.

Турция с конца прошлого года пытается наладить отношения с Израилем. Из-за этого руководство страны находилось перед нелегкой дилеммой — продолжить сближение с Израилем, и снизить свою поддержку ХАМАСу, как этого требовал Тель-Авив. Но, кажется, жесткие действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не оставили выбора турецкому лидеру, и он отложил планы о нормализации отношений с Израилем и мечты об участии в проекте Восточно-Средиземноморского трубопровода (East-Med).

Федеральное агентство новостей /

На следующий день после того, как стало известно о столкновениях в Восточном Иерусалиме, несмотря на изоляцию и комендантский час в Турции, власти позволили многотысячной толпе собраться у Генерального консульства Таль-Авива в Стамбуле для протеста против действий Израиля. С одной стороны, граждане Турции скандировали лозунги, призывающие направить турецкую армию в Иерусалим, а с другой — Палестинцы в Иерусалиме призывают турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прийти к ним на помощь.

События в Палестине играют на руку турецкому руководству и в очередной раз, после жестких заявлений турецкого президента, рейтинг Эрдогана в глазах мусульманского мира стал расти в геометрической прогрессии. Однако в ситуации, в которой от президента Турции ожидают не только красноречия, но и действий, Анкара пока лишь ограничивается словами.

К примеру, в последнем своем выступлении Эрдоган не стал сдерживаться в выражениях и назвал Израиль «террористическим государством, которое перешло все границы».

Турецкий президент призвал мировое сообщество не молчать перед происходящим.

«Турция не смирится с агрессией Израиля в Палестине. Мы опечалены и возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. Позиция Турции в этом вопросе принципиальна. Противодействие агрессии Израиля в палестинских городах и в Иерусалиме — долг чести для всего человечества», — цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, тех, кто хранит молчание в адрес Израиля или открыто выступает в защиту происходящего, однажды настигнет такая же участь, что и Палестину.

Кроме того, президент Турции добавил, что если Организация исламского сотрудничества (ОИС) не займет незамедлительно четкую и эффективную позицию по атакам Израиля на палестинцев, то это будет означать, что данная структура отрицает собственное существование.

Лидер исламского мира

Некоторые специалисты оценили эти заявления турецкого президента и его ярко выраженную антиизраильскую позицию, в сравнении с главами других мусульманских государств, как стремление позиционировать себя лидером мусульман на международном уровне.

Однако стоит учесть, что, пытаясь стать во главе исламского мира, Турция теряет в других направлениях. Попытки Анкары наладить отношения с арабскими странами противоречат этим целям. Поддержка «Братьев мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) рассорила Турцию с Египтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, частью Ливии. И теперь можно благополучно забыть на длительное время о нормализации отношений с Израилем. А это в рамках попыток Турции наладить связи с новой администрацией Белого Дома является необходимым условием. Так как США требуют от Анкары возобновить диалог с ключевыми союзниками Вашингтона в регионе.

Справедливости ради необходимо отметить, что важным условием долгосрочных и здоровых отношений с Израилем Турция всегда называла отказ Тель-Авива от своей политики в отношении палестинцев и статуса Иерусалима.

«Для того чтобы наши отношения развивались, израильскому государству нужно отказаться от агрессивных действий в адрес Палестины, палестинского народа и попыток изменить статус Иерусалима», — сказал Чавушоглу в недавнем интервью.

Kudüs Mescid-i Aksa’da namaz çıkışı yaşanan protesto haberim @tgrthabertv ‘de... pic.twitter.com/l077D0YG3u — Alper Altun (@alperaltun) May 27, 2018

Дважды причиной, из-за которой ранее портились отношения Анкары и Тель-Авива, становилась Палестина. Первый случай произошел в 2010 году, когда корабль Mavi Marmara, названный «Флотилия Свободы», пытался прорвать израильскую блокаду Палестины.

В результате операции спецназа Израиля погибло 9 граждан Турции. Анкара тогда отозвала своего посла. Спустя 6 лет страны сумели договориться, однако после того, как в 2018 году США объявили о решении перенести посольство в Израиле в Иерусалим и в результате беспорядков погибло более 60 палестинцев, Анкара вновь отозвала своего посла. С тех пор прошло три года и государства опять пытаются начать диалог и возобновить дипломатические отношения.

Неуклонный рост торговли между Израилем и Турцией

При всем негативном фоне в отношениях с Израилем, неизменным остается торговля между двумя странами, которая неуклонно увеличивается даже по мере ухудшения отношений.

Согласно данным Турецкого статистического института (TÜIK), объем торговли между двумя странами сегодня составляет 6,5 миллиарда долларов, тогда как в то время, когда к власти в Турции пришла Партия справедливости и развития (ПРС), он достигал около 1,5 миллиарда долларов.

В 2010 году, когда произошел инцидент с «Флотилией свободы», экспорт Турции в Израиль составлял 2,8 миллиарда долларов. За последние десять лет экспорт вырос на 110%, напоминает агентство Mezopotamya.

Федеральное агентство новостей /

В прошлом году Израиль занял третье место среди импортеров турецких товаров и услуг.

Объем импорта в этом году находится на уровне 4,7 миллиарда долларов. Это существенный скачок по сравнению с 2019 годом. Тогда израильское государство было на шесть пунктов ниже в списке потребителей турецкой продукции.

Экспорт продуктов питания из Турции в Израиль также увеличился по сравнению с прошлым годом. За первые 9 месяцев 2020 года продажи сухофруктов выросли на 64%, морепродуктов — более чем на 36%, а зерновых и бобовых — почти на 18% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Экспорт фруктов и овощей увеличился более чем на 25%.

Все эти официальные цифры указывают на то, что с каждым годом, несмотря на резкую реакцию Эрдогана на события в Израиле, торговля между странами неуклонно росла.

AKP ve MHP oyları hızlı şekilde kan kaybetmeye devam ediyorhttps://t.co/N1696jBEtm pic.twitter.com/4aid3eoYJi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 13, 2021

Внутренний рейтинг популярности

Также необходимо отметить, что внутренний рейтинг турецкого президента падает, и он нуждается в голосах не только националистов, поддержкой которых он заручился, но и исламистов. Известно, что последние несколько месяцев правящая партия ведет переговоры с исламистской «Партией Счастья», пытаясь привлечь ее к коалиции.

По данным исследовательской компании Turkey Report, общественная поддержка правящей коалиции упала до 32%.

Global Look Press / Hakan Akgun

Только 26,6% респондентов заявили, что проголосовали бы за правящую Партию справедливости и развития (ПСР), если бы выборы состоялись в мае. При этом лишь 6% избирателей поддержали союзника Эрдогана — Партию националистического движения (ПНД).

Коалиция ПСР и ПНД, известная как «Народный альянс», набрала в сумме 54% голосов на всеобщих выборах 2018 года с долей голосов 43 и 11% соответственно.

Но совокупность опросов, проведенных ранее в этом году, показала устойчивое снижение поддержки Народного альянса в первые три месяца 2021 года.

Специалисты уверены, что спад поддержки правительства обусловлен плохими экономическими показателями и неэффективным финансовым управлением.

На прошлой неделе турецкая лира приблизилась к рекордному минимуму по отношению к доллару — 8,5 турецких лир за доллар США. В то же время инфляция в Турции достигла показателя 17%.

Эрдоган и Нетаньяху нашли друг друга

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который долгое время не может сформировать правительство, предпринимает шаги, повышающие напряженность в регионе. Есть версия, что основной причиной операции в Секторе Газа является этот политический тупик Нетаньяху.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Учитывая эти факторы, можно утверждать, что Нетаньяху, пытаясь решать свои вопросы перед предстоящими выборами привычными ему методами консолидации израильского общества, помогает Эрдогану сделать то же самое. И не только в своей стране, но и в глазах мусульманского сообщества.

Ни для кого не было неожиданностью, что самую жесткую реакцию в адрес Израиля снова проявит Эрдоган.

Возрождение Османской империи

Между тем турецкая пропаганда работает в ключе «Эрдоган — долгожданный освободитель Палестины». В начале прошлой недели турецкое агентство «Анадолу», как передает Algemeiner, опубликовало историю о палестинской активистке в квартале Шейх Джаррах в Иерусалиме, призывающей президента Турции восстановить Османскую империю.

«Эрдоган, свет моих очей, приди и освободи Палестину. Приди и восстанови Османскую империю. Давайте жить вместе не только 500 лет, но и тысячи лет», — сказала Фатима Аль-Сус, жительница Шейх Джарры, известная как Умм Айман.

Ожидания Эрдогана

Некоторые наблюдатели уверены, что главная цель, которую преследует Эрдоган, разжигая палестино-израильский конфликт своими речами, — экспортировать турецкое влияние за пределы Турции. В том числе и для того, чтобы привлечь сторонников внутри страны.

Можно легко заметить, как популярность Эрдогана растет на международном уровне во время кризисов в регионе, так как турецкий президент обычно не упускает представленную возможность и вступает в полемику, надеясь на дальнейшее участие в этом кризисе. Чужие кризисы — это возможности, которые раскрывают амбиции Эрдогана во внешней политике.