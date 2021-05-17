Насекомые бегают табунами: в саратовском хлебе нашли тараканов

Саратов, 17 мая. Местная жительница пожаловалась на тараканов, бегавших по хлебу и кондитерским изделиям в магазине. Женщина уже попросила провести проверку Роспотребнадзора.

«Тараканы бегают по хлебу и прилавкам табунами! Пошла с ребенком купить торт на день рождения, оплатив покупку, увидела на прилавке тараканов, они бегали по хлебу и кондитерским изделиям. Когда в этом городе будет порядок? Почему такой магазин работает? Мы что, живем в средневековье?», — написала пользователь «ВКонтакте» в сообществе «Саратов онлайн».

Технолог хлебопекарного производства Алина Т. рассказала корреспонденту ФАН, что для нормального предприятия подобная ситуация является недопустимой.

«На самом деле, вывести тараканов достаточно просто, поэтому не стоит слушать оправдания недобросовестных производителей. Появление насекомых на продукте является абсолютно недопустимым. Нормальный продавец тоже постесняется торговать подобным товаром. Нужно сразу составлять жалобы во все возможные инстанции», — подчеркнула специалист.

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