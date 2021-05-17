Женщина погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии

Уфа, 17 мая. Daewoo Nexia врезалась в грузовой автомобиль на автомобильной трассе М-7 в Дюртюлинском районе Башкирии. Погибла женщина, сидевшая на пассажирском месте легковушки, пишут СМИ.

В ГИБДД республики пояснили, что авария со смертельным исходом произошла вечером 16 мая в 1228 км дороги. Водителем Daewoo Nexia являлся 66-летний житель Дюртюлинского района. Он въехал под стоящий на обочине грузовик, водитель которого разбирался с поломкой коробки передач.

В результате столкновения женщина погибла на месте. Мужчина с травмами был госпитализирован в ближайшую больницу.

Недавно в Ульяновской области произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями, после чего вылетел в кювет.