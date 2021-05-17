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Все новости
17 мая 11:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
11:29
Экономика
Илон Маск: Tesla не продала ни одного биткоина
Все новости

Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на предстоящей встрече. События дня

Общество
Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на предстоящей встрече. События дня
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Армия Израиля сообщила об авиаударе по сектору Газа

Израиль нанес очередной удар по территории сектора Газа. Истребители атакуют с воздуха террористические объекты в Газе, говорится в сообщении ЦАХАЛ. Другие подробности авиаударов представители израильской стороны не приводят. Сообщение о новой атаке по сектору Газа появилось на странице ВС Израиля в социальной сети Twitter. Напомним, обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая. Столкновения мусульман с полицией Израиля, начавшиеся после выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, спровоцировали военный конфликт в регионе. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил в начале боевых действий ХАМАС. Он считает, что таким образом движение пытается удержать власть в секторе Газа.

Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на ближайшей встрече

Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на предстоящей встрече. События дня
gazprom.ru  / ПАО «Газпром»

«Северный поток — 2» и стабилизация американо-российских отношений станут главными темами обсуждения главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей встрече. Главы внешнеполитических ведомств проведут разговор на министерской сессии Арктического совета. Одним из главных вопросов станет реализация газопровода. Как заявил Блинкен, проект «подрывает европейскую энергетическую безопасность». При этом дипломат подчеркнул, что США не стремятся к эскалации отношений с РФ. По его словам, существуют области, в рамках которых возможен диалог по имеющимся проблемам с главой МИД России. Недавно в Госдепартаменте озвучили ключевые вопросы для обсуждения на Арктическом совете. США хотят наладить диалог с Россией и выстроить предсказуемые отношения на базе сотрудничества.

Генконсул США в Екатеринбурге возвращается в Вашингтон

Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на предстоящей встрече. События дня
pixabay.com  / 

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает должность на Урале, ее прощальное обращение было опубликовано в официальном аккаунте Instagram диппредставительства.
«Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока — до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» — написала Сторроу.
Ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

В Свердловской области сгорели 13 садовых домов

Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на предстоящей встрече. События дня
vk.com  / ГУ МЧС России по Свердловской области

13 садовых домов загорелись в Свердловской области, быстрому распространению огня способствовали порывы ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В пресс-службе главка добавили, что для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте происшествия был создан штаб пожаротушения. Для подачи воды проложены две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью 1 километр. Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания. По данным МЧС площадь пожара составила 1300 квадратных метров. В МЧС добавили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных удалось отстоять десятки садовых домов и избежать жертв — пострадавших нет. В тушении были задействованы 69 спасателей и 23 единицы техники.

 

пожар лавров мчс израиль екатеринбург авиаудар происшествия свердловская область блинкен северный поток - 2 генконсульство сша idf эми сторроу
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Все новости / Общество / Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на предстоящей встрече. События дня
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