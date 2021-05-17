Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на предстоящей встрече. События дня

Армия Израиля сообщила об авиаударе по сектору Газа Израиль нанес очередной удар по территории сектора Газа. Истребители атакуют с воздуха террористические объекты в Газе, говорится в сообщении ЦАХАЛ. Другие подробности авиаударов представители израильской стороны не приводят. Сообщение о новой атаке по сектору Газа появилось на странице ВС Израиля в социальной сети Twitter. Напомним, обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая. Столкновения мусульман с полицией Израиля, начавшиеся после выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, спровоцировали военный конфликт в регионе. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил в начале боевых действий ХАМАС. Он считает, что таким образом движение пытается удержать власть в секторе Газа.

Блинкен и Лавров обсудят СП-2 на ближайшей встрече gazprom.ru / ПАО «Газпром» «Северный поток — 2» и стабилизация американо-российских отношений станут главными темами обсуждения главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей встрече. Главы внешнеполитических ведомств проведут разговор на министерской сессии Арктического совета. Одним из главных вопросов станет реализация газопровода. Как заявил Блинкен, проект «подрывает европейскую энергетическую безопасность». При этом дипломат подчеркнул, что США не стремятся к эскалации отношений с РФ. По его словам, существуют области, в рамках которых возможен диалог по имеющимся проблемам с главой МИД России. Недавно в Госдепартаменте озвучили ключевые вопросы для обсуждения на Арктическом совете. США хотят наладить диалог с Россией и выстроить предсказуемые отношения на базе сотрудничества.

Генконсул США в Екатеринбурге возвращается в Вашингтон pixabay.com / Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает должность на Урале, ее прощальное обращение было опубликовано в официальном аккаунте Instagram диппредставительства. «Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока — до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» — написала Сторроу. Ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.