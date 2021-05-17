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17 мая 10:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
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Почему россияне не спешат вакцинироваться, обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Почему россияне не спешат вакцинироваться, обсудят в медиацентре «Патриот»
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

В понедельник, 17 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, на которой специалисты попытаются объяснить, в чем причина резкого падения темпов вакцинации в России.

В апреле, зачитывая послание Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что коронавирус в России еще не побежден, и призвал россиян как можно скорее сделать прививку. Президент заявил, что вакцинация должна быть повсеместной, это позволит сформировать коллективный иммунитет осенью. Массовая вакцинация идет в России с января, но темпы ее падают.

В начале года вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о планах привить 20 млн россиян к концу первого квартала 2021 года. Однако к концу марта было привито лишь около 7 млн человек. Другой дедлайн поставил глава Минздрава Михаил Мурашко — 30 млн россиян привить до 15 июня. При этом сегодняшние темпы вакцинации в России — около 200 тысяч в сутки, а чтобы достичь плановых показателей, нужно удвоить это число.

При этом производство вакцины растет, и на май прогноз — 50 млн единиц. Почему же падает число вакцинированных?

Первая причина: россияне расслабились, решив, что эпидемия побеждена. И вторая причина — вакцинофобы. Согласно опросам, лишь около четверти россиян считают вакцины безопасными. Это недоверие подогревается сообщениями из-за рубежа о гибели людей от импортных вакцин. Итог — у россиян низкая мотивация делать прививку.

Что можно сделать в такой ситуации, расскажут специалисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия вакцинация коронавирус спутник V
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Все новости / Общество / Почему россияне не спешат вакцинироваться, обсудят в медиацентре «Патриот»
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