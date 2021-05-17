Почему россияне не спешат вакцинироваться, обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 17 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, на которой специалисты попытаются объяснить, в чем причина резкого падения темпов вакцинации в России.

В апреле, зачитывая послание Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что коронавирус в России еще не побежден, и призвал россиян как можно скорее сделать прививку. Президент заявил, что вакцинация должна быть повсеместной, это позволит сформировать коллективный иммунитет осенью. Массовая вакцинация идет в России с января, но темпы ее падают.

В начале года вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о планах привить 20 млн россиян к концу первого квартала 2021 года. Однако к концу марта было привито лишь около 7 млн человек. Другой дедлайн поставил глава Минздрава Михаил Мурашко — 30 млн россиян привить до 15 июня. При этом сегодняшние темпы вакцинации в России — около 200 тысяч в сутки, а чтобы достичь плановых показателей, нужно удвоить это число.

При этом производство вакцины растет, и на май прогноз — 50 млн единиц. Почему же падает число вакцинированных?

Первая причина: россияне расслабились, решив, что эпидемия побеждена. И вторая причина — вакцинофобы. Согласно опросам, лишь около четверти россиян считают вакцины безопасными. Это недоверие подогревается сообщениями из-за рубежа о гибели людей от импортных вакцин. Итог — у россиян низкая мотивация делать прививку.

Что можно сделать в такой ситуации, расскажут специалисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

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