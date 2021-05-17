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10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
09:56
Общество
Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя
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Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры

Общество
Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры
pixabay.com

Москва, 17 мая. Россияне, участвующие в опросе от сервиса Superjob, рассказали, какие советы дали бы себе в начале карьеры. Многие отметили, что порекомендовали бы себе больше учиться.

Участники опроса высказались, что они бы сделали, если им удалось вернуться к началу карьеры. Помимо того, что необходимо больше учиться (14% граждан России озвучили этот вариант), 11% россиян рекомендовали себе быть решительнее и ничего не бояться. Еще 8% респондентов предложили бы себе сменить сферу деятельности.

«6% респондентов похвалили бы себя и посоветовали продолжать. Еще столько же (6%) сказали бы, что нужно работать больше. Принимать взвешенные и обдуманные решения посоветовали бы себе 3% опрошенных», — говорится в тексте исследования, в которых участники рассказали о своих упущениях.

Также среди советов были: беречь здоровье, отказаться от вредных привычек, заниматься любимым делом и никого не слушать.

Ранее SuperJob провел исследование и выяснил у россиян способ увеличения заработка. Почти 35% опрошенных считают, что прибавить денег можно с помощью учебы и повышения квалификации.

работа опрос superjob
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