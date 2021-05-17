Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры

Москва, 17 мая. Россияне, участвующие в опросе от сервиса Superjob, рассказали, какие советы дали бы себе в начале карьеры. Многие отметили, что порекомендовали бы себе больше учиться.

Участники опроса высказались, что они бы сделали, если им удалось вернуться к началу карьеры. Помимо того, что необходимо больше учиться (14% граждан России озвучили этот вариант), 11% россиян рекомендовали себе быть решительнее и ничего не бояться. Еще 8% респондентов предложили бы себе сменить сферу деятельности.

«6% респондентов похвалили бы себя и посоветовали продолжать. Еще столько же (6%) сказали бы, что нужно работать больше. Принимать взвешенные и обдуманные решения посоветовали бы себе 3% опрошенных», — говорится в тексте исследования, в которых участники рассказали о своих упущениях.

Также среди советов были: беречь здоровье, отказаться от вредных привычек, заниматься любимым делом и никого не слушать.

Ранее SuperJob провел исследование и выяснил у россиян способ увеличения заработка. Почти 35% опрошенных считают, что прибавить денег можно с помощью учебы и повышения квалификации.