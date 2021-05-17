Правительство обяжет банки объяснять отказы в оформлении ипотечных каникул

Москва, 17 мая. Законопроект, который обяжет банки предоставлять объяснения в отказе оформления ипотечных каникул примут на рассмотрение в Совфеде 19 мая.

В документе указано, что действующее законодательство предоставляет заемщикам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, возможность реструктуризации погашения долга. Вступивший в силу 3 апреля 2020 года Федеральный закон об отсрочке платежей по ипотечным кредитам смягчил требования к погашению кредитов, однако несмотря на это, жалобы от заемщиков продолжают поступать.

Для избежания таких ситуаций, предлагается внести изменения в статью 6.1 «О потребительском кредите», которые обяжут банки указывать причины отказа предоставления кредитных каникул.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой расширить области применения маткапитала. С соответствующим предложением она обратилась к президенту России Владимиру Путину.