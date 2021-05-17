Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты

Компания «Хотьковский автомост» месяцами задерживает заработную плату сотрудникам. Информация о недобросовестном отношении руководства к рабочим размещена на разных интернет-площадках: от групп в соцсетях, до отдельных форумов. После запроса корреспондента Федерального агентства новостей в Генеральную прокуратуру Российской Федерации ведомство организовало проверку на предприятии. Только после вмешательства надзорных органов был оплачен труд 1 010 сотрудников.

«Стабильность» есть, доверия — нет

Слоган компании — «50 лет созидания». Это первое, что видит пользователь, открывая сайт строительной организации. По мнению специалистов по рекламе, которые заботливо подбирали все плюсы фирмы в одну фразу, полувековая история — это залог качества объектов, стабильности и, как следствие, бесспорного доверия.

«Хотьковский автомост» строит и ремонтирует мосты в 15 регионах России. Но тот же сайт недвусмысленно намекает, что компания претендует на расширение, мотивируя это тем же богатым опытом.

Громкими словами и самыми смелыми планами застройщик ежегодно «заманивает» на свои объекты сотни работяг. За неплохую, по меркам отдаленных регионов, зарплату неизбалованные «легкими деньгами» жители глубинки трудятся и днем, и даже ночью.

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На форумах, посвященных обсуждению работодателя, умудренные опытом бывшие сотрудники компании пытаются предостеречь желающих стать частью коллектива ОАО «Хотьковский автомост».

«Прежде чем устраиваться в эту шарагу, прочитайте отзывы — они реальны. Зарплату задерживают, постоянно урезают, отношение начальника участка скотское: он царь, а вы рабы», — предупредил раздосадованный участник обсуждения.

«Ребенок в больнице, нет ни копейки. Слов нет просто, хочется обозвать последними словами! Сижу на пороге больницы и плачу. Зато три месяца без выходных пахал! Проклинать буду всю оставшуюся жизнь», — в сердцах написал другой пользователь.

«Нам и три месяца не выплачивали зарплату. А некоторые говорят, что уже пять месяцев не получали денег. Ну хоть техника новая, если ломается, ремонтируют», — поделился с ФАН строитель Игорь.

«Муж работает с самого начала строительства объекта. В июле оплатили, как и обещали, 16 числа. Но это было в первый и последний раз. Потом началось: день зарплаты перенесли на 21, потом на 25, и с декабря вообще перестали платить. Недавно «бросили» по 12 тысяч, а они сразу разлетелись. Раньше и дневную смену кормили, и ночную. Говорят, что компания задолжала одной столовой целых шесть миллионов. Поэтому о питании коллектива они перестали заботиться. Потом возобновили, правда, начали только для «дневных», — рассказала о проблеме корреспонденту жена одного из рабочих Елена (имя изменено).

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За вахту в 15 дней сотрудникам компании в среднем платят 30-40 тысяч рублей. Супруг собеседницы трудится без выходных — две вахты в месяц по 12 часов в сутки. По ее словам, семьи работяг выживают как могут. Благо, в отдельных магазинах на случай финансовых проблем селян есть легендарная «долговая тетрадка».

«Мы собирались брать ипотеку. Но из-за постоянных задержек зарплаты испортили кредитную историю. Одному мужчине пришлось продать трактор, чтобы внести платежи и долги раздать. Приезжал гендиректор. Он всем прямо сказал, что ему нет дела до наших кредитов, у него своей головной боли хватает», — добавила Елена.

Сами трудяги неохотно жалуются на проблему. Интересы семьи все чаще защищают жены. Как пояснила собеседница, их мужьям пригрозили увольнением. Якобы на место одного недовольного строителя найдутся 10 работящих. Из-за нехватки денег и невозможности выбраться из долговой ямы семьи рабочих все чаще распадаются.

«При любом сроке задержки заработной платы следует обращаться в трудовую инспекцию с заявлением о нарушении трудовых прав. Если это два месяца полной невыплаты и три месяца частичной, это уже ст. 145 Уголовного кодекса. С заявлением необходимо пойти в Следственный комитет. Обычно это сразу срабатывает. Ведь при выплате заработной платы уголовное преследование прекращается», — пояснил корреспонденту ФАН юрист Анатолий Абелов.

По словам правоведа, при частичной невыплате виновнику грозят штрафы, запрет заниматься определенной деятельностью, а также лишение свободы до одного года. Задержка от двух месяцев подряд может обернуться заключением под стражу до трех лет. Если же все это привело к тяжким последствиям, то руководителя могут отправить в колонию на срок до пяти лет.

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В самой компании «Хотьковский автомост» от комментариев воздержались. Чтобы разобраться в проблеме, ФАН запросил информацию у пресс-службы Генеральной прокуратуры России. Приняв документ как обращение, сотрудники ведомства с проверкой посетили предприятие.

«Установлено, что перед 1 010 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 32 млн рублей за февраль 2021 года. Прокуратура возбудила в отношении предприятия и его генерального директора дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Также внесено преставление об устранении выявленных нарушений закона. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена», — ответили в ведомстве.

По словам Елены, после вмешательства прокуратуры оплатили не только февраль, но и март. На данный момент рабочие ждут зарплату за один месяц.

Вот только сложности и погрязший в долгах многотысячный коллектив не мешают компании набирать новых рабочих. Интернет-площадки «пестрят» вакансиями. Судя по объявлениям, организации требуются геодезисты, инженеры, машинисты и водители. Идеальный сотрудник должен быть образован, опытен и уметь работать в полевых условиях. От себя организация обещает оплачивать проезд, питание и проживание. Однако уровень заработной платы почти для всех соискателей остается секретом.