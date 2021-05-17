Рост цен на услуги российских отелей могут ограничить на федеральном уровне

Москва, 17 мая. Российские власти могут установить максимальное значение цен на услуги гостиниц. Инициатива поступила на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Кроме того, предложение получили спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил внести их предложения в законодательство страны.

Директор института Максим Петунин отметил, что в начале апреля из-за ограничения авиасообщения с Турцией российские черноморские курорты резко повысили целы на отели, передает РИА Новости. В некоторых случаях повышение достигло 100%.

«Тысячи российских семей, в том числе с детьми, которые еще недавно планировали провести свой летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов, в первую очередь, из-за резко возросшей финансовой нагрузки», — отметили в обращении.

Петунин добавил, что госрегулирование должно коснуться гостиниц в Краснодарском крае, Республике Крым и других курортных зонах. Ограничения необходимо продлить с 1 мая по 31 сентября с установлением предельных, максимально допустимых цен на услуги гостиниц.

Недавно сообщалось, что Ростуризм собирается вводить штрафы за необоснованный рост цен на отели. Некоторые недобросовестные отельеры намеренно отменяют брони гостей, чтобы затем перепродать их по завышенной цене.