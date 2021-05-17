Омич воспользовался сбоем в работе банкомата и украл 20 тысяч рублей

Омск, 17 мая. Житель Омской области стал фигурантом уголовного дела из-за ошибки в работе банкомата. Вместо 1,9 тысячи он зачислил на карту 20 тысяч рублей.

Следствие установило, что 31-летний житель Оконешниковского района отправился в банк, чтобы пополнить счет банковской карты. Он засунул в аппарат 900 рублей. Однако купюру зажевало, в результате чего мужчина зачислил на счет 15 тысяч рублей. Затем аналогичный трюк он повторил с тысячной купюрой, положив на карту 5 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. Фигурант полностью признал вину и частично возместил материальный ущерб. В ближайшее время его ждет судебное заседание.

В Петербурге прошли судебные слушания по уголовному делу о краже денег с электронного счета ПАО «Сбербанк» через банкоматы. Подсудимый в период с декабря 2019 по март 2020 года совершил 22 денежные мошеннические операции по одной схеме с использованием банкоматов Сбербанка.