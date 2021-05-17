Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Иркутск, 17 мая. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью двух детей при пожаре в Иркутской области.

Дело открыто в связи с причинением смерти по неосторожности двум лицам. Вечером 15 мая в частном доме в деревне Большая Заимка произошло возгорание, в результате которого погибли два ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Родители погибших детей увидели огонь в доме, но детей спасти не удалось. Семья не стоит на учете в органах профилактики.

Пожар в конце апреля закончился летальным исходом в Кемеровской области. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.