Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей

Советский мотоцикл превращается… в современный вездеход! На основе практически раритетного «Иж» Евгений Федосов собрал, как он называет свое творение, «пневмоход». Двигатель от «Ирбиса», камеры от «Лаптежника» — в ход пошло все.

«Транспортерная лента шахтовая, камера от грузовика КрАЗ-255Б, колпаки от легковых машин, вилки сделаны из, назовем это, водопроводные трубы, сигнал от «Жигулей», обдув двигателя тоже от «Жигулей», двигатель от квадроцикла, крылья от автомобиля «КамАЗ», — показывает изобретатель.

Максимальная скорость, с которой может двигаться пневмоход — 40 километров в час. А благодаря низкому давлению в колесах машины, передвигаться она может практически по любой поверхности.

«Колеса низкого давления <...> Если будешь стоять, на ногу наедешь, то практически не почувствуешь никакой боли, спокойно переедешь. Даже сам ляжешь, я могу переехать, и ничего не будет. Уникальный. За счет этого низкого давления у него и плавучесть получается, и ехать он может — хоть грязь, хоть гать, хоть снег, хоть лед», — рассказывает Евгений.

Изобретатель останавливаться на достигнутом не собирается, говорит, что хотелось бы скорость побольше. Впрочем, опыта у него уже предостаточно: за годы увлечения он собрал уже около 100 единиц старинной техники. Его коллекция включает полноприводный «Москвич-410», немецкий Volkswagen, и мотоцикл BMW R-12 1939 года выпуска.