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18 мая 19:46
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19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей

ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей

Советский мотоцикл превращается… в современный вездеход! На основе практически раритетного «Иж» Евгений Федосов собрал, как он называет свое творение, «пневмоход». Двигатель от «Ирбиса», камеры от «Лаптежника» — в ход пошло все.

«Транспортерная лента шахтовая, камера от грузовика КрАЗ-255Б, колпаки от легковых машин, вилки сделаны из, назовем это, водопроводные трубы, сигнал от «Жигулей», обдув двигателя тоже от «Жигулей», двигатель от квадроцикла, крылья от автомобиля «КамАЗ», — показывает изобретатель.

Максимальная скорость, с которой может двигаться пневмоход — 40 километров в час. А благодаря низкому давлению в колесах машины, передвигаться она может практически по любой поверхности.

«Колеса низкого давления <...> Если будешь стоять, на ногу наедешь, то практически не почувствуешь никакой боли, спокойно переедешь. Даже сам ляжешь, я могу переехать, и ничего не будет. Уникальный. За счет этого низкого давления у него и плавучесть получается, и ехать он может — хоть грязь, хоть гать, хоть снег, хоть лед», — рассказывает Евгений.

Изобретатель останавливаться на достигнутом не собирается, говорит, что хотелось бы скорость побольше. Впрочем, опыта у него уже предостаточно: за годы увлечения он собрал уже около 100 единиц старинной техники. Его коллекция включает полноприводный «Москвич-410», немецкий Volkswagen, и мотоцикл BMW R-12 1939 года выпуска.

ссср новокузнецк иж изобретения
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