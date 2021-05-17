Генетический центр появится в «Сириусе» до начала 2022 года

Сочи, 17 мая. Генетический центр, состоящий из десяти лабораторий, откроется в университете «Сириус» к началу учебного года. Появятся еще и магистерские программы.

Как сообщил директор Научного центра генетики и наук о жизни вуза Евгений Рогаев, олимпийский медиацентр переоборудуют в огромную генетическую лабораторию. Ее обещают открыть к началу учебного года, но Рогаев полагает, что переезд все же затянется.

«В любом случае мы намерены въехать в новые помещения до начала 2022 года. <…> Для этого уже в этом году мы открываем магистерские программы университета «Сириус», — сказал он в разговоре с «Известиями».

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении образовательному центру «Сириус» статуса федеральной территории.