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08:44
Общество
Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры
08:41
Происшествия
Студент петербургского вуза задержан по подозрению в наездах на прохожих
08:41
Общество
Правительство обяжет банки объяснять отказы в оформлении ипотечных каникул
08:36
Происшествия
Суд вынес приговор балаковцу, убившему 80-летнюю мать из-за ее беспомощности
08:30
Общество
Рост цен на услуги российских отелей могут ограничить на федеральном уровне
08:28
Происшествия
Омич воспользовался сбоем в работе банкомата и украл 20 тысяч рублей
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
08:18
Наука
Генетический центр появится в «Сириусе» до начала 2022 года
08:16
Общество
Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира
08:14
Происшествия
Маленький ребенок погиб после падения из окна в Самаре
08:00
Происшествия
Автохам на тротуаре разбил телефон не пропускавшего его юноши в Петербурге
08:00
Весь мир
Донбасс посетили эксперты мозгового центра США, а Зеленский затеял политическую игру
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07:57
Общество
Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде
07:55
Общество
Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре
07:51
Общество
Представительница Мексики стала новой «Мисс Вселенная»
07:49
Общество
Истощенного и грустного нерпенка спасли в Ленинградской области
07:37
Экономика
Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая
07:23
Общество
Высокая лесная пожароопасность ожидается на западе и юге Приморья
07:15
Общество
Илон Маск сообщил о возможной продажи активов Tesla
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Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира

Общество
Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира
pixabay.com

Москва, 17 мая. Жир в теле человека бывает как полезным, так и вредным. Врач-эндокринолог Зухра Павлова раскрыла отличия между безвредным бурым и опасным белым жиром.

Белый и бурый жир отличаются по составам и свойствам. Так, из-за большого числа митохондрий бурый жир способствует более активному обмену веществ в организме человека и считается безвредным. А вот избыток белого жира как раз и приводит к ожирению, пояснила Павлова.

«Когда белого жира становится много, развивается воспаление жировой ткани. Оно не течет по привычным для нас канонам, когда есть температура, риниты, при нем нет явных клинических признаков, но воспаление в полном масштабе развивается и приводит к губительным последствиям», – предупредила врач.

Например, чрезмерное накопление белого жира может привести к инсулинорезистентности, преддиабету, гипертонической болезни, жировой болезни печени. В итоге эти проблемы со здоровьем способны повлиять на развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, передает радио Sputnik.

Для предотвращения проблем необходимо менять соотношение бурого и белого жира в пользу первого. Для этого стоит чаще находиться в прохладном температурном режиме и заниматься физической активностью.

Ранее американский диетолог рассказал, как можно быстро справиться с лишним весом. По его словам, человеку в любом возрасте необходимо регулярно заниматься спортом.

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