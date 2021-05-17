Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира

Москва, 17 мая. Жир в теле человека бывает как полезным, так и вредным. Врач-эндокринолог Зухра Павлова раскрыла отличия между безвредным бурым и опасным белым жиром.

Белый и бурый жир отличаются по составам и свойствам. Так, из-за большого числа митохондрий бурый жир способствует более активному обмену веществ в организме человека и считается безвредным. А вот избыток белого жира как раз и приводит к ожирению, пояснила Павлова.

«Когда белого жира становится много, развивается воспаление жировой ткани. Оно не течет по привычным для нас канонам, когда есть температура, риниты, при нем нет явных клинических признаков, но воспаление в полном масштабе развивается и приводит к губительным последствиям», – предупредила врач.

Например, чрезмерное накопление белого жира может привести к инсулинорезистентности, преддиабету, гипертонической болезни, жировой болезни печени. В итоге эти проблемы со здоровьем способны повлиять на развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, передает радио Sputnik.

Для предотвращения проблем необходимо менять соотношение бурого и белого жира в пользу первого. Для этого стоит чаще находиться в прохладном температурном режиме и заниматься физической активностью.

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