Суд вынес приговор балаковцу, убившему 80-летнюю мать из-за ее беспомощности

Балаково, 17 мая. Суд вынес приговор 54-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве собственной матери. В октябре мужчина насмерть избил 80-летнюю родственницу, разозлившись на ее беспомощность. Обвиняемый признал свою вину и проведет девять лет в колонии строгого режима.

«Судья вынес достаточно ожидаемое решение. Для уголовного кодекса не имеет значения, насколько близкого родственника вы убиваете. Конечно, можно было бы дать и больше, но тут сыграло роль чистосердечное признание», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

Ранее жителю Балаково присудили 12 лет колонии за жестокое убийство бабушки. Смертельной стала тупая травма грудной клетки.