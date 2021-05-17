Маленький ребенок погиб после падения из окна в Самаре

Самара, 17 мая. Смертельный инцидент произошел в минувшее воскресенье. Из окна многоэтажки в Самаре выпал двухлетний ребенок.

Очевидцы в соцсетях пишут, что мать занималась своими домашними делами, а окно из-за жаркой погоды решила открыть. В какой-то момент малыш добрался до него и рухнул вниз.

Мать выбежала из подъезда спустя несколько секунд после падения, но ребенок скончался у нее на руках. Медикам оставалось зафиксировать его смерть. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Накануне годовалый мальчик выпал из окна квартиры в Ленинском городском округе. Ребенок залез на подоконник, пока его родители разговаривали с родственниками в другой комнате, сообщал ФАН.