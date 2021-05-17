Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде

Москва, 17 мая. Биофизики Сибирского федерального университета вместе с учеными Института биофизики СО РАН придумали «упаковку», которая позволит упростить поиск ядов в еде.

Специалисты отметили, что ферменты — белки, которые играют роль катализаторов во всех живых организмах, — чувствительны к условиям хранения. Например, они разрушаются из-за перепадов температур и изменения влажности.

Специалистам удалось решить эту проблему, поместив фермент в оболочку из крахмального или желатинового геля. Раствор спасает от потери нужных свойств, а в такой «упаковке» фермент может храниться не менее полутора лет.

«Если продукт реакции фермента и анализируемого вещества приобретает в спектрофотометре ярко-желтый цвет, значит доля фосфорорганических пестицидов в пробе на допустимом уровне. Если же мы не видим желтого цвета — проба серьезно загрязнена», — пояснила старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова.

Ранее американские ученые рассказали о влиянии цитрусовых на организм человека. Они отметили, что чрезмерное употребление может повысить риск развития меланомы.