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08:44
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Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры
08:41
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Студент петербургского вуза задержан по подозрению в наездах на прохожих
08:41
Общество
Правительство обяжет банки объяснять отказы в оформлении ипотечных каникул
08:36
Происшествия
Суд вынес приговор балаковцу, убившему 80-летнюю мать из-за ее беспомощности
08:30
Общество
Рост цен на услуги российских отелей могут ограничить на федеральном уровне
08:28
Происшествия
Омич воспользовался сбоем в работе банкомата и украл 20 тысяч рублей
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
08:18
Наука
Генетический центр появится в «Сириусе» до начала 2022 года
08:16
Общество
Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира
08:14
Происшествия
Маленький ребенок погиб после падения из окна в Самаре
08:00
Происшествия
Автохам на тротуаре разбил телефон не пропускавшего его юноши в Петербурге
08:00
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Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
07:57
Общество
Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде
07:55
Общество
Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре
07:51
Общество
Представительница Мексики стала новой «Мисс Вселенная»
07:49
Общество
Истощенного и грустного нерпенка спасли в Ленинградской области
07:37
Экономика
Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая
07:23
Общество
Высокая лесная пожароопасность ожидается на западе и юге Приморья
07:15
Общество
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Все новости

Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде

Общество
Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде
pixabay.com

Москва, 17 мая. Биофизики Сибирского федерального университета вместе с учеными Института биофизики СО РАН придумали «упаковку», которая позволит упростить поиск ядов в еде.

Специалисты отметили, что ферменты — белки, которые играют роль катализаторов во всех живых организмах, — чувствительны к условиям хранения. Например, они разрушаются из-за перепадов температур и изменения влажности.

Специалистам удалось решить эту проблему, поместив фермент в оболочку из крахмального или желатинового геля. Раствор спасает от потери нужных свойств, а в такой «упаковке» фермент может храниться не менее полутора лет.

«Если продукт реакции фермента и анализируемого вещества приобретает в спектрофотометре ярко-желтый цвет, значит доля фосфорорганических пестицидов в пробе на допустимом уровне. Если же мы не видим желтого цвета — проба серьезно загрязнена», — пояснила старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова.

Ранее американские ученые рассказали о влиянии цитрусовых на организм человека. Они отметили, что чрезмерное употребление может повысить риск развития меланомы.

ученые еда фермент
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