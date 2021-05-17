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08:44
Общество
Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры
08:41
Происшествия
Студент петербургского вуза задержан по подозрению в наездах на прохожих
08:41
Общество
Правительство обяжет банки объяснять отказы в оформлении ипотечных каникул
08:36
Происшествия
Суд вынес приговор балаковцу, убившему 80-летнюю мать из-за ее беспомощности
08:30
Общество
Рост цен на услуги российских отелей могут ограничить на федеральном уровне
08:28
Происшествия
Омич воспользовался сбоем в работе банкомата и украл 20 тысяч рублей
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
08:18
Наука
Генетический центр появится в «Сириусе» до начала 2022 года
08:16
Общество
Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира
08:14
Происшествия
Маленький ребенок погиб после падения из окна в Самаре
08:00
Происшествия
Автохам на тротуаре разбил телефон не пропускавшего его юноши в Петербурге
08:00
Весь мир
Донбасс посетили эксперты мозгового центра США, а Зеленский затеял политическую игру
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Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
07:57
Общество
Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде
07:55
Общество
Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре
07:51
Общество
Представительница Мексики стала новой «Мисс Вселенная»
07:49
Общество
Истощенного и грустного нерпенка спасли в Ленинградской области
07:37
Экономика
Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая
07:23
Общество
Высокая лесная пожароопасность ожидается на западе и юге Приморья
07:15
Общество
Илон Маск сообщил о возможной продажи активов Tesla
Все новости

Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре

Общество
Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре
pixabay.com

Москва, 17 мая. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать в России спецреестр профессий, на которые падает спрос работодателей, а также профессий, находящихся под угрозой исчезновения.

По его словам, есть вероятность, что к 2022 году порядка 75 млн человек потеряют работу из-за развития технологий и инноваций. Несмотря на то, что большую часть исчезающих профессий представляют рабочие специальности, в зоне риска находятся специальности, требующие высшего профессионального образования.

«Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет», — говорится в письме ректора, направленном на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко.

Кудж советует провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на пять, десять и 20 лет вперед, пишет RT.

ФАН ранее выбрал пятерку самых высокооплачиваемых специальностей. Среди них, в частности, бухгалтер и стоматолог.

работа профессии кудж
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