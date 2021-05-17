Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре

Москва, 17 мая. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать в России спецреестр профессий, на которые падает спрос работодателей, а также профессий, находящихся под угрозой исчезновения.

По его словам, есть вероятность, что к 2022 году порядка 75 млн человек потеряют работу из-за развития технологий и инноваций. Несмотря на то, что большую часть исчезающих профессий представляют рабочие специальности, в зоне риска находятся специальности, требующие высшего профессионального образования.

«Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет», — говорится в письме ректора, направленном на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко.

Кудж советует провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на пять, десять и 20 лет вперед, пишет RT.

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