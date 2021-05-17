Представительница Мексики стала новой «Мисс Вселенная»

Вашингтон, 17 мая. Представительница Мексики Андреа Меса стала обладательницей титула «Мисс Вселенная» в 2021 году.

В финал международного конкурса красоты вышли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

Новой «Мисс Вселенная» стала [представительница] Мексики», — говорится на странице конкурса в сети Twitter.

В этом году конкурс проходил во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за пандемии коронавируса. От РФ на «Мисс Вселенная» выступала Алина Санько, победившая на конкурсе «Мисс Россия 2019». В прошлом году международный конкурс красоты не проводили из-за коронавируса, который охватил практически весь мир.