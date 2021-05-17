Истощенного и грустного нерпенка спасли в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 17 мая. Маленького детеныша нерпы спасли в Приозерске. Животное грустно сидело на камнях и не могло двигаться из-за истощения.

Новый пациент поступил в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих 16 мая. Нерпенку около двух месяцев. Мать смогла выкормить его до 10-12 кг вместо положенных 16-18 кг, а затем они расстались. Достаточного жирового запаса для самостоятельной жизни он не получил.

Малыш грелся на камнях, но не мог отправиться на охоту за рыбой из-за холодной воды. На берегу еды не было. Когда запас жира иссяк, нерпенка нашли местные жители. Сейчас он весит около семи кг. Его будут выхаживать специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы».

На днях в центре Петербурга прохожие заметили детеныша балтийской нерпы. Зверек проплыл в канале Грибоедова рядом с Никольским Морским собором. Он был замерзший и тщетно пытался выбраться из воды.