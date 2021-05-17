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08:44
Общество
Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры
08:41
Происшествия
Студент петербургского вуза задержан по подозрению в наездах на прохожих
08:41
Общество
Правительство обяжет банки объяснять отказы в оформлении ипотечных каникул
08:36
Происшествия
Суд вынес приговор балаковцу, убившему 80-летнюю мать из-за ее беспомощности
08:30
Общество
Рост цен на услуги российских отелей могут ограничить на федеральном уровне
08:28
Происшествия
Омич воспользовался сбоем в работе банкомата и украл 20 тысяч рублей
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
08:18
Наука
Генетический центр появится в «Сириусе» до начала 2022 года
08:16
Общество
Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира
08:14
Происшествия
Маленький ребенок погиб после падения из окна в Самаре
08:00
Происшествия
Автохам на тротуаре разбил телефон не пропускавшего его юноши в Петербурге
08:00
Весь мир
Донбасс посетили эксперты мозгового центра США, а Зеленский затеял политическую игру
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07:57
Общество
Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде
07:55
Общество
Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре
07:51
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07:23
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Общество
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Истощенного и грустного нерпенка спасли в Ленинградской области

Общество
Истощенного и грустного нерпенка спасли в Ленинградской области
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  /  пресс-служба

Санкт-Петербург, 17 мая. Маленького детеныша нерпы спасли в Приозерске. Животное грустно сидело на камнях и не могло двигаться из-за истощения.

Новый пациент поступил в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих 16 мая. Нерпенку около двух месяцев. Мать смогла выкормить его до 10-12 кг вместо положенных 16-18 кг, а затем они расстались. Достаточного жирового запаса для самостоятельной жизни он не получил.

Малыш грелся на камнях, но не мог отправиться на охоту за рыбой из-за холодной воды. На берегу еды не было. Когда запас жира иссяк, нерпенка нашли местные жители. Сейчас он весит около семи кг. Его будут выхаживать специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы».

На днях в центре Петербурга прохожие заметили детеныша балтийской нерпы. Зверек проплыл в канале Грибоедова рядом с Никольским Морским собором. Он был замерзший и тщетно пытался выбраться из воды.

приозерск спасение нерпа
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