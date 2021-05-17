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17 мая 08:47
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08:44
Общество
Граждане России рассказали об упущениях в начале карьеры
08:41
Происшествия
Студент петербургского вуза задержан по подозрению в наездах на прохожих
08:41
Общество
Правительство обяжет банки объяснять отказы в оформлении ипотечных каникул
08:36
Происшествия
Суд вынес приговор балаковцу, убившему 80-летнюю мать из-за ее беспомощности
08:30
Общество
Рост цен на услуги российских отелей могут ограничить на федеральном уровне
08:28
Происшествия
Омич воспользовался сбоем в работе банкомата и украл 20 тысяч рублей
08:24
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
08:18
Наука
Генетический центр появится в «Сириусе» до начала 2022 года
08:16
Общество
Врач-эндокринолог Павлова предупредила об опасности накопления белого жира
08:14
Происшествия
Маленький ребенок погиб после падения из окна в Самаре
08:00
Происшествия
Автохам на тротуаре разбил телефон не пропускавшего его юноши в Петербурге
08:00
Весь мир
Донбасс посетили эксперты мозгового центра США, а Зеленский затеял политическую игру
08:00
Шоу-бизнес
Эксперт: Манижа может и выиграть, и не попасть в финал
07:57
Общество
Российские ученые придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде
07:55
Общество
Профессии с падающим спросом у работодателей в РФ могут оказаться в спецреестре
07:51
Общество
Представительница Мексики стала новой «Мисс Вселенная»
07:49
Общество
Истощенного и грустного нерпенка спасли в Ленинградской области
07:37
Экономика
Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая
07:23
Общество
Высокая лесная пожароопасность ожидается на западе и юге Приморья
07:15
Общество
Илон Маск сообщил о возможной продажи активов Tesla
Все новости

Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая

Экономика
Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 мая. Рубль подешевел по отношению к доллару и повысился к евро в начале торгов 17 мая. Такие данные приводит Московская биржа.

Согласно данным на 07:09 по московскому времени, курс доллара повысился на 5 копеек, составив 74,06 рубля. Европейская валюта снизилась по отношению к российской на 2 копейки, достигнув отметки в 89,85 рубля, передает RT.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин ранее спрогнозировал укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Этому могут поспособствовать подорожание нефти и период уплаты налогов экспортеров, который ожидается в ближайшие дни.

доллар рубль евро валюта
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Все новости / Экономика / Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая
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