Рубль снижается к доллару и растет к евро 17 мая

Москва, 17 мая. Рубль подешевел по отношению к доллару и повысился к евро в начале торгов 17 мая. Такие данные приводит Московская биржа.

Согласно данным на 07:09 по московскому времени, курс доллара повысился на 5 копеек, составив 74,06 рубля. Европейская валюта снизилась по отношению к российской на 2 копейки, достигнув отметки в 89,85 рубля, передает RT.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин ранее спрогнозировал укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Этому могут поспособствовать подорожание нефти и период уплаты налогов экспортеров, который ожидается в ближайшие дни.