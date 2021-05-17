Высокая лесная пожароопасность ожидается на западе и юге Приморья

Владивосток, 17 мая. Пожароопасность леса в ряде районов Приморского края поднимется до четвертого уровня. С таким прогнозом выступил краевой гидрометцентр.

Высокая пожароопасность в западных районах ожидается 17 мая, а с 18 по 19 мая ее уровень поднимется в районах южной половины края, сказано в прогнозе.

«17 мая местами в западных районах (Пограничный), в период 18–19 мая в отдельных районах южной половины края (Лазовский, Чугуевский, Кавалеровский) ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеоусловиям», — говорится в сообщении.

Дождливый конец апреля значительно улучшил пожароопасную обстановку на большей части территории Приморья. Высокий класс в регионе с тех пор зафиксирован не был.

В Самарской области местный житель вместе с шестилетним сыном самостоятельно потушили степной пожар. После этого мужчина обратился к региональным властям с просьбой предоставить поселению новую пожарную машину.