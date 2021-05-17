Илон Маск сообщил о возможной продажи активов Tesla

Вашингтон, 17 мая. Tesla может продать или уже продала свои биткойн-активы. На это указывает сообщение генерального директора компании Илона Маска в Twitter.

Миллиардер выразил обеспокоенность из-за быстрого роста использования ископаемых, в том числе углевых запасов. Криптовалюта является хорошим и перспективным решением, которое имеет достаточно большое будущее, сообщил Маск. Однако компания Tesla не собирается подвергать опасности окружающую среду.

Недавно Илон Маск предсказал «быструю смерть» первым участникам миссии по освоению Марса. Он предположил, что человеческий организм может не выдержать такую нагрузку.