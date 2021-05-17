Красноярск вошел в топ-3 городов по снижению стоимости ЖКУ

Москва, 17 мая. Красноярск, Воронеж и Пермь стали городами с самым стремительным снижением среднего чека по оплате жилищно-коммунальных услуг в первом квартале 2021 года.

Аналитический отдел банка «Русский стандарт» провел исследование, по результатам которого были выявлены города с самым высоким темпом снижения средней стоимости жилищно-коммунальных услуг. Так, первую строчку рейтинга занял Красноярск со средним чеком в 878 руб. Стоимость оплаты «коммуналки» уменьшилась на 17% относительно прошлого года.

На второй строчке расположился Воронеж, где средняя стоимость составляет 1 851 руб. при снижении на 8%. Третье место занимает Пермь, где коммунальные услуги стоят в среднем 1 634 руб. а уровень снижения составил 7%.

Ранее банк «Открытие» провел исследование, целью которого было выявить готовность россиян к отключению интернета. Согласно результатам опроса, отказаться от использования всемирной паутины готовы лишь 12% россиян.