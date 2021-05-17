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17 мая 07:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:15
Общество
Илон Маск сообщил о возможной продажи активов Tesla
07:04
Общество
Красноярск вошел в топ-3 городов по снижению стоимости ЖКУ
07:03
Происшествия
Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет под Омском
07:01
Общество
Американские исследователи научились определять алкоголиков по группе крови
07:00
Общество
Предупрежден — значит вооружен: ФАН о распространенных видах мошенничества
06:58
Экономика
Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар
06:54
Шоу-бизнес
Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам
06:51
Общество
«Кролик Питер — 2» собрал за первые дни проката свыше 99 млн рублей
06:50
Общество
Коллеги Билла Гейтса рассказали о его неудачах в романах с подчиненными
06:39
Происшествия
Пожилая украинка по пояс провалилась под плитку на тротуаре
06:38
Общество
Парижские кондитеры за три дня создали самый большой в мире торт «Опера»
06:30
Общество
Москвичей предупредили о потеплении до +30 градусов 17 мая
06:29
Общество
Функция по снятию наличных с чужой карты станет доступна в России
06:27
Общество
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
06:15
Армия
ВМФ России получит около 40 кораблей различного назначения в 2021 году
06:06
Общество
Индийский чай может подорожать из-за коронавируса и засухи
06:00
Общество
Пьянству бой: история сухого закона в СССР
05:55
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров оформил дубль в первом матче после операции
05:53
Спорт
КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года
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Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет под Омском

Происшествия
Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет под Омском
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Омск, 17 мая. Инцидент произошел накануне в Калачинском районе. Участником одиночного ДТП стал мужчина без водительских прав.

По предварительным данным, 19-летний юноша ехал на Audi по трассе Калачинск — Измайловка. В итоге он не справился с управлением и слетел в кювет.

После аварии водителя доставили с травмами в больницу. Выяснилось, что у него нет водительских прав. Также он сел за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

ДТП с мотоциклом произошло накануне в Краснодаре. Водителя госпитализировали с травмами, сообщало Федеральное агентство новостей.

ГИБДД дтп омск иномарка водитель
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