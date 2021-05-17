Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет под Омском

Омск, 17 мая. Инцидент произошел накануне в Калачинском районе. Участником одиночного ДТП стал мужчина без водительских прав.

По предварительным данным, 19-летний юноша ехал на Audi по трассе Калачинск — Измайловка. В итоге он не справился с управлением и слетел в кювет.

После аварии водителя доставили с травмами в больницу. Выяснилось, что у него нет водительских прав. Также он сел за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

ДТП с мотоциклом произошло накануне в Краснодаре. Водителя госпитализировали с травмами, сообщало Федеральное агентство новостей.