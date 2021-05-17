Американские исследователи научились определять алкоголиков по группе крови

Вашингтон, 17 мая. Большинство людей, страдающих от алкоголизма, имеют вторую группу крови. Об этом говорят данные исследования группы ученых из США.

Согласно результатам опытов, связь между группой крови и алкоголизмом может появиться из-за некоторых особенностей в работе надпочечников. Они могут спровоцировать недостаточное количество сахара в крови, из-за чего организм подсознательно пытается его восполнить, принуждая человека выпить больше.

Исследователи рекомендуют носителям второй группы крови в малых количествах выпивать красное вино. Ученые отмечают способность напитка растворять холестериновые бляшки и улучшать работу желудка.

Ранее бразильские ученые выяснили, что ожирение больше опасно для девочек, чем для мальчиков. Выводы специалистов основаны на наблюдении за 92 подростками в возрасте от 11 до 18 лет.