Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар

Москва, 17 мая. Минсельхоз выразил опасения в связи с возможным подорожанием сахара в России. Это связано с низким посевом сахарной свеклы и завершением договора о фиксации цен на сахар.

Заявление о возможном подорожании сахара прозвучало от замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Сейчас в правительстве обсуждают возможность утвердить ежегодную квоту на беспошлинный импорт сахара и разработать интервенционный фонд для регулирования цен на этот продукт, передает «Коммерсантъ».

Однако отказ от пошлин станет лишь временной мерой. Обеспечить бесперебойные поставки и стабилизировать цены на внутреннем рынке планируется за счет формирования запасов сахарного песка. Вместе с этим ведомство намерено рекомендовать региональным предприятиям направлять сахар в первую очередь в торговые сети.

В России ожидается постепенное повышение цен на автомобили. Эксперты ранее назвали несколько причин подорожания транспортных средств.