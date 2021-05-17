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новостей
07:15
Общество
Илон Маск сообщил о возможной продажи активов Tesla
07:04
Общество
Красноярск вошел в топ-3 городов по снижению стоимости ЖКУ
07:03
Происшествия
Пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет под Омском
07:01
Общество
Американские исследователи научились определять алкоголиков по группе крови
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Общество
Предупрежден — значит вооружен: ФАН о распространенных видах мошенничества
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Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам
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06:50
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06:39
Происшествия
Пожилая украинка по пояс провалилась под плитку на тротуаре
06:38
Общество
Парижские кондитеры за три дня создали самый большой в мире торт «Опера»
06:30
Общество
Москвичей предупредили о потеплении до +30 градусов 17 мая
06:29
Общество
Функция по снятию наличных с чужой карты станет доступна в России
06:27
Общество
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
06:15
Армия
ВМФ России получит около 40 кораблей различного назначения в 2021 году
06:06
Общество
Индийский чай может подорожать из-за коронавируса и засухи
06:00
Общество
Пьянству бой: история сухого закона в СССР
05:55
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров оформил дубль в первом матче после операции
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Спорт
КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года
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Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам

  /   Обновлено: 17 мая 2021 06:55
Шоу-бизнес
Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам
wikipedia.org  /  Maximilian Bühn / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 мая. Голливудский актер Роберт Паттинсон снискал славу «самого главного вампира» в мире кино. Долгие годы он усердно пытался «сломать» представление о себе, как о слащавом «красавчике».

На днях популярный актер отпраздновал 35-летие. Головокружительную известность Паттинсон получил после эпизодической роли Седрика Диггори в четвертой части фильмов о Гарри Поттере. Но наибольшую популярность актеру принесла роль Эдварда Каллена в саге «Сумерки». Именно образ Эдварда прочно «приклеился» к актеру, а девушки всего мира сходили по нему с ума. Однако Роберту удалось выйти за рамки амплуа романтичного героя «фильмов для девочек», пишет RT.

Паттинсон стал выбирать для себя более драматичные и серьезные роли, чтобы избавиться от ярлыка «красавчика-вампира». Так, он исполнил роль легендарного режиссера и живописца Сальвадора Дали в фильме «Отголоски прошлого» и сыграл в экранизации одноименного романа Ги де Мопассана «Милый друг».

Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам
youtube.com  / Кадр из фильма «Маяк»

Настоящим шоком для фанатов и откровением для критиков стала работа Роберта в ленте «Маяк». Паттинсон в дуэте с Уиллемом Дефо сделали необычное и мрачное кино. Ничего подобного до сих пор Роберт еще не играл, чем вызвал восторг у аудитории.

Последующим фильмом «Довод» актер снова доказал, что способен играть многослойных и сложных персонажей. Окончательный успех и славу талантливого актера принесла Паттинсону лента «Дьявол всегда здесь», в которой он исполнил роль нечестивого проповедника. Теперь звезда Голливуда работает над образом культового персонажа комиксов DC Бэтмена.

Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам
Prt Scr youtube.com  /  Movie Трейлеры HD

Недавно актриса Мишель Пфайффер отметила 63-й день рождения. ФАН сделал подборку самых ярких и талантливых ролей голливудской актрисы.

кино звезда голливуд карьера роберт паттинсон
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