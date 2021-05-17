Успех главного «вампира»: как Роберт Паттинсон достиг вершины карьеры к 35 годам

Москва, 17 мая. Голливудский актер Роберт Паттинсон снискал славу «самого главного вампира» в мире кино. Долгие годы он усердно пытался «сломать» представление о себе, как о слащавом «красавчике».

На днях популярный актер отпраздновал 35-летие. Головокружительную известность Паттинсон получил после эпизодической роли Седрика Диггори в четвертой части фильмов о Гарри Поттере. Но наибольшую популярность актеру принесла роль Эдварда Каллена в саге «Сумерки». Именно образ Эдварда прочно «приклеился» к актеру, а девушки всего мира сходили по нему с ума. Однако Роберту удалось выйти за рамки амплуа романтичного героя «фильмов для девочек», пишет RT.

Паттинсон стал выбирать для себя более драматичные и серьезные роли, чтобы избавиться от ярлыка «красавчика-вампира». Так, он исполнил роль легендарного режиссера и живописца Сальвадора Дали в фильме «Отголоски прошлого» и сыграл в экранизации одноименного романа Ги де Мопассана «Милый друг».

youtube.com / Кадр из фильма «Маяк»

Настоящим шоком для фанатов и откровением для критиков стала работа Роберта в ленте «Маяк». Паттинсон в дуэте с Уиллемом Дефо сделали необычное и мрачное кино. Ничего подобного до сих пор Роберт еще не играл, чем вызвал восторг у аудитории.

Последующим фильмом «Довод» актер снова доказал, что способен играть многослойных и сложных персонажей. Окончательный успех и славу талантливого актера принесла Паттинсону лента «Дьявол всегда здесь», в которой он исполнил роль нечестивого проповедника. Теперь звезда Голливуда работает над образом культового персонажа комиксов DC Бэтмена.

Prt Scr youtube.com / Movie Трейлеры HD

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