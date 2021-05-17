«Кролик Питер — 2» собрал за первые дни проката свыше 99 млн рублей

Москва, 17 мая. Премьера мультфильма «Кролик Питер — 2» состоялась в России 13 мая. За первые выходные кассовые сборы составили 99,7 миллиона рублей.

Мультфильм «Кролик Питер — 2» является продолжением истории о кролике, который отправляется в большой городе на поиски приключений. Члены его семьи вынуждены рисковать своей жизнью, отправляясь за ним.

Второе место занял американский хоррор «Пила: Спираль». В российском прокате фильм собрал 73,9 миллиона рублей за выходные. Замыкает тройку лидеров криминальный боевик «Гнев человеческий». Кассовые сборы в РФ составили 47 миллионов рублей с 13 по 16 мая.

Еще одна российская лента продолжает привлекать внимание зрителей. За прошедший уик-энд военная драма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» собрала 1 миллион долларов в кинопрокате.