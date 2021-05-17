Коллеги Билла Гейтса рассказали о его неудачах в романах с подчиненными

Вашингтон, 17 мая. Миллиардер Билл Гейтс в тайне от супруги приглашал на свидание коллег, но те ему отказывали. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предприниматель 15 лет назад пытался по электронной почте пригласить на ужин сотрудницу компании Microsoft. Он сразу же обговорил, что женщина может «притвориться, что этого никогда не было», именно так та и поступила.

Еще один случай связан с сотрудницей благотворительного фонда Гейтса, которая встретила смехом предложение миллиардера о совместном ужине. Шесть бывших и нынешних подчиненных предпринимателя признались, что поведение их босса создавало неловкость в коллективе.

Билл Гейтс ранее объявил о разводе с женой Мелиндой. Супруги прожили вместе 27 лет и воспитали троих детей.