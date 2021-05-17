Пожилая украинка по пояс провалилась под плитку на тротуаре

Запорожье, 17 мая. Пенсионерка одной ногой угодила в яму на тротуаре и не смогла выбраться самостоятельно. На помощь женщине пришли спасатели.

Инцидент произошел у областной больницы в Запорожье. Женщина навещала больного родственника и уже возвращалась обратно, когда провалилась в яму, сообщили местные СМИ.

Спасатели убрали мешавшие куски камня, расширили углубление и освободили ногу пенсионерки. Была дыра на тротуаре до инцидента или образовалась под весом женщины, пока не устанволено.

Кирпичная стена психиатрической больницы ранее обрушилась на тротуар в Новосибирске. Инцидент произошел ночью, благодаря чему никто из прохожих не пострадал.